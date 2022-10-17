[分集劇情]《千元律師》南宮珉調查秘密資金竟發現父親涉入其中！李清雅主動提「笑三次就交往」（EP7）

[有雷]《千元律師》這兩集讓我們收起搞笑，一起了解千檢的過去。剛正不阿伸張正義不顧上級情面的千檢南宮珉，親自抓到了JQ集團代表，但千檢目標不止於此而是想查出秘密資金的流向，此時卻意外發現即將成為總理的父親也涉入其中。王牌律師李清娥深深被南宮珉吸引，主動出擊並且提出「笑三次就交往」的想法，兩人真是太配了！

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《千元律師》千檢察官（南宮珉飾）不顧上級指示而逮住了JQ集團代表，對方更在想辦法脫罪，甚至也隱瞞為他辯護的律師李周英（李清娥飾），在千檢的調查之下終於找到證據，讓他免不了牢獄之災。但千檢也並非只針對個人，而是想要查出JQ集團的秘密資金流向。於是他開始針對關鍵證人所提到的口供而搜尋相關的車輛與人，沒想到到頭來卻查到自己父親的座車。



千智勳有個檢察總長出身的議員老爸金允燮，由於不希望父子關係被人發現（不同姓感覺是私生子），於是千智勳總是非常低調，但心目中由衷尊敬老爸捍衛正義的樣子，希望成為像他一樣的檢察官。就在為父親祝壽的宴席外，看見了他正在追查的車輛，讓他開始懷疑父親也涉入秘密資金一案，他更親自調查訊問父親，也設法讓父親看見政客在此刻各自想切割的醜態。



李周英雖是辯護律師，但也暗自期待著千辯嚴懲不法財團，更主動靠近看來相當冷冰冰的千辯。如同兩人一開始約定的，兩人第一次一同在路邊攤喝啤酒，千檢露出難得的微笑，更是吸引著李周英，主動出擊的她，總能讓千辯露出不一樣的表情，於是她也直接說出「如果你第三次這麼笑，要不要和我交往？」打開了千辯的心房。



千辯也曾煩惱是否要親自調查父親？此時支持他的周英表示，覺得應該繼續進行調查，因為這也是對尊敬之人的一種禮儀。智勳結束了對父親的訊問，父親也向他提到雖然自己有著正義的理念，但某些情況下也許是身不由己，也坦承自己手中的確有議員們收賄的名單，時間已晚，智勳先請父親回家休息，沒想到父親竟在他面前直接從高樓墜下！不斷響起的手機，卻無顯示來電，千檢哀慟自責之餘，仍持續進行調查，也只知道是冒名手機而不知道對方是誰，感覺父親受到某方威脅。



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