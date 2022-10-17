[分集剧情]《千元律师》南宫珉调查秘密资金竟发现父亲涉入其中！李清雅主动提「笑三次就交往」（EP7）

[有雷]《千元律师》这两集让我们收起搞笑，一起了解千检的过去。刚正不阿伸张正义不顾上级情面的千检南宫珉，亲自抓到了JQ集团代表，但千检目标不止於此而是想查出秘密资金的流向，此时却意外发现即将成为总理的父亲也涉入其中。王牌律师李清娥深深被南宫珉吸引，主动出击并且提出「笑三次就交往」的想法，两人真是太配了！

以下为防雷线



《千元律师》千检察官（南宫珉饰）不顾上级指示而逮住了JQ集团代表，对方更在想办法脱罪，甚至也隐瞒为他辩护的律师李周英（李清娥饰），在千检的调查之下终於找到证据，让他免不了牢狱之灾。但千检也并非只针对个人，而是想要查出JQ集团的秘密资金流向。於是他开始针对关键证人所提到的口供而搜寻相关的车辆与人，没想到到头来却查到自己父亲的座车。



千智勋有个检察总长出身的议员老爸金允燮，由於不希望父子关系被人发现（不同姓感觉是私生子），於是千智勋总是非常低调，但心目中由衷尊敬老爸捍卫正义的样子，希望成为像他一样的检察官。就在为父亲祝寿的宴席外，看见了他正在追查的车辆，让他开始怀疑父亲也涉入秘密资金一案，他更亲自调查讯问父亲，也设法让父亲看见政客在此刻各自想切割的丑态。



李周英虽是辩护律师，但也暗自期待著千辩严惩不法财团，更主动靠近看来相当冷冰冰的千辩。如同两人一开始约定的，两人第一次一同在路边摊喝啤酒，千检露出难得的微笑，更是吸引著李周英，主动出击的她，总能让千辩露出不一样的表情，於是她也直接说出「如果你第三次这么笑，要不要和我交往？」打开了千辩的心房。



千辩也曾烦恼是否要亲自调查父亲？此时支持他的周英表示，觉得应该继续进行调查，因为这也是对尊敬之人的一种礼仪。智勋结束了对父亲的讯问，父亲也向他提到虽然自己有著正义的理念，但某些情况下也许是身不由己，也坦承自己手中的确有议员们收贿的名单，时间已晚，智勋先请父亲回家休息，没想到父亲竟在他面前直接从高楼坠下！不断响起的手机，却无显示来电，千检哀恸自责之余，仍持续进行调查，也只知道是冒名手机而不知道对方是谁，感觉父亲受到某方威胁。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻