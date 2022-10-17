《高斯電子公司》郭東延靠一個「屁」擄獲芳心！連高甜接吻劇情也可以搞笑〜裴賢聖日日發現新世界（含EP5－6劇透）

[有雷]《高斯電子公司》Love Line已成形！郭東延才剛心碎告別初戀，竟然立刻吻上了難搞的主管高聖熙！裴賢聖自從踏出家門每天都在更新自己的認知，這次他更學會新的技能，也嘗到新的食物！高斯電子公司其他同仁也上演感人又超搞笑的故事〜

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《高斯電子公司》第一組社內情侶誕生！車娜萊（高聖熙飾）偷偷躲在柱子後看著李相植（郭東延飾）被初戀女友海英與男友群羞辱，在外國人室友阿齊茲的謊言下，只好假扮成相植的女友。但因為漏洞百出而早就被情場高手海英看穿。



不過車娜萊卻覺得自己對李相植越來越在意，想驗證自己不可能喜歡上他，但許多方面卻讓她不得不懷疑自己。在她不小心在同事面前放了個響屁時，李相植竟然刻意放出更大聲響的屁替她解圍！還在聚餐後鞋跟斷掉時背她回家，雖然最後害她摔得四腳朝天，但李相植還是非常替她著想，花自己的錢找阿齊茲照顧她的起居，還會餵她吃宵夜，讓娜萊深受感動，發現自己漸漸愛上了相植。



白馬帥（裴賢聖飾）行事作風特異，更差點暴露了身份，於是知道秘密的建江美希望白馬帥在公司能夠更低調行事，但相反的，前輩李相植卻鼓勵白馬帥多多表現自己，新人一定要表現優異才會被看見，於是白馬帥開始陷入混亂而不知所措，加上他夾在互看不順眼的李相植與車娜萊之間，讓他如坐針氈。尤其是他對於「看眼色遊戲」跟「爬梯子遊戲」一竅不通而吃悶虧，他決定請江美進行特訓。



營銷三組終於接到了高斯電子正式的街頭活動，沒想到又犯了難以收拾的超大錯誤，不過本次車娜萊因為手受傷休假而未參與。李相植醉醺醺回到家裡，大吐工作苦水，而車娜萊在其他同事的提醒下，再度正視自己的心意，終於主動撲向李相植了！預告兩人的戀情即將正式展開。



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