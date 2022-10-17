《高斯电子公司》郭东延靠一个「屁」掳获芳心！连高甜接吻剧情也可以搞笑〜裴贤圣日日发现新世界（含EP5－6剧透）

[有雷]《高斯电子公司》Love Line已成形！郭东延才刚心碎告别初恋，竟然立刻吻上了难搞的主管高圣熙！裴贤圣自从踏出家门每天都在更新自己的认知，这次他更学会新的技能，也尝到新的食物！高斯电子公司其他同仁也上演感人又超搞笑的故事〜

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《高斯电子公司》第一组社内情侣诞生！车娜莱（高圣熙饰）偷偷躲在柱子后看著李相植（郭东延饰）被初恋女友海英与男友群羞辱，在外国人室友阿齐兹的谎言下，只好假扮成相植的女友。但因为漏洞百出而早就被情场高手海英看穿。



不过车娜莱却觉得自己对李相植越来越在意，想验证自己不可能喜欢上他，但许多方面却让她不得不怀疑自己。在她不小心在同事面前放了个响屁时，李相植竟然刻意放出更大声响的屁替她解围！还在聚餐后鞋跟断掉时背她回家，虽然最后害她摔得四脚朝天，但李相植还是非常替她著想，花自己的钱找阿齐兹照顾她的起居，还会喂她吃宵夜，让娜莱深受感动，发现自己渐渐爱上了相植。



白马帅（裴贤圣饰）行事作风特异，更差点暴露了身份，於是知道秘密的建江美希望白马帅在公司能够更低调行事，但相反的，前辈李相植却鼓励白马帅多多表现自己，新人一定要表现优异才会被看见，於是白马帅开始陷入混乱而不知所措，加上他夹在互看不顺眼的李相植与车娜莱之间，让他如坐针毡。尤其是他对於「看眼色游戏」跟「爬梯子游戏」一窍不通而吃闷亏，他决定请江美进行特训。



营销三组终於接到了高斯电子正式的街头活动，没想到又犯了难以收拾的超大错误，不过本次车娜莱因为手受伤休假而未参与。李相植醉醺醺回到家里，大吐工作苦水，而车娜莱在其他同事的提醒下，再度正视自己的心意，终於主动扑向李相植了！预告两人的恋情即将正式展开。



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