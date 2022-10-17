韩国大创推出冬季小狗衣&暖暖窝，可爱又时尚！汪星人也要保暖哦~

韩国大创真的很好逛！从日用品到文具、小饰品都便宜又好用，最近还为铲屎官们推出了好多款可爱的狗狗衣服，家里有毛小孩的一定会心动啦！

这系列狗狗衣服是韩国大创10月份的新品，一口气公开了超多款式，从居家风到校园运动风（？ ）全都有，还有两用的小狗窝，一起来看吧~

毛茸茸的熊熊抓绒帽衫和睡眠马甲，看起来就手感很好！对狗狗而言也很保暖，价格分别是5000和3000韩元。



抓绒坐垫底部还有防滑凸点，十分贴心~



抓绒开衫和卷卷毛马甲，穿脱方便还可以跟T恤叠穿打造层次感~分别是3000和5000韩元。



这只小狗窝是两用设计，压扁时就可以当做坐垫使用，天冷时就展开来、为狗狗提供温暖的小空间~



小熊印花T恤可以包覆狗狗的脖子和前腿，活动方便又保暖。



绞花毛衣根本是暖男欧巴风啊！



狗狗散步时的安全最重要，这一款T恤背上有2个反光条，小型犬夜晚外出也不怕啦~



这款抓毛马甲的配色设计好像棒球外套哦，就是韩国很多大学生会穿的那种，超有青春活力感！



保暖界扛把子——羽绒马甲也不能少！领口拉链做了防夹毛的贴心设计，背上更有牵绳用的金属圈，冬季外出散步一级棒：



最后这个狗狗小毛衣开衫也超可爱，连扣子都有精心配色、十分精致，可惜大创没有找狗狗模特来拍上身照，只能期待铲屎官们分享买家秀啦~



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