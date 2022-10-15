蘇志燮《劉QUIZ》從頭笑到尾！聊個人專輯、「魔術師時尚」狂擦汗，再現《對不起，我愛你》經典台詞感染力超強！

本週《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來「肩膀強盜」蘇志燮，也許因為很少上綜藝節目，一次就把大家好奇的話題全部聊了個遍，真實的蘇志燮實在太可愛啊！

蘇志燮帶著男神氣場出現，劉在錫介紹他是能消化各種題材、有一千張面孔的天生演員，問他對這個稱號怎麼想？ 蘇志燮還沒來得及回答卻被一隻飛蟲困擾，抬手驅趕之際居然重心不穩、一下子跌落在地，似乎小小的折疊椅無法承受這寬闊的肩膀XD劉在錫拾起椅子發現已經被坐壞了，笑說這是讓人印象非常深刻的開場！



說回「千面演員」的話題，蘇志燮笑說：「我不是『千元的臉』嗎？」 因為有人發現他和韓幣一千元上印的思想家退溪李滉十分相似，還有粉絲特地做了拼圖，就連蘇志燮本人也覺得很像XD



介紹即將上映的電影《自白》後一起回顧了蘇志燮從遊泳選手跨界當演員的歷程，提到當年風靡全亞洲的劇《對不起，我愛你》一度造成「對我廢人」現象（*因過度沉迷劇集而變成廢人）。 劇中很多台詞讓人印象深刻，蘇志燮現場還原經典的「你要跟我吃飯，還是要跟我一起去死？」 《雪之花》旋律一起蘇志燮立即融入情緒，短短幾秒就爆發出驚人的感染力，看的人雞皮疙瘩都起來啊！



其實蘇志燮是對喜歡的事十分投入、不吝惜成本的類型，不僅投資了50多部小眾佳片，也因為熱愛Hip-Hop音樂而接連推出9張專輯。 蘇志燮解釋說因為開見面會時總是唱別人的歌，所以做了自己的歌跟大家交流，但結果是反響還不如唱別人的歌來得好XD在九輯主打歌《So Ganzi》裡也寫道：「對不起我又唱rap了，雖然知道是搬石頭砸自己的腳。」



蘇志燮聊到這話題開始不停出汗，說後來的見面會是一小時聊天一小時唱歌：「（歌迷們）一開始覺得很累，後來好像經常裝作很喜歡的樣子。」 自嘲精神十分可愛XD



接著的時尚話題也讓蘇志燮流汗不止，因為被冠上「蘇Ganzi」的名號而開始在意形象，於是搭配了很多現在看來有些可惜的造型。 曹世鎬拿出「好像要把人變成冰塊的魔術師造型」照片，劉在錫配合地唱：「Let it go~」蘇志燮表示這些都是他個人衣櫥裡的物品，而且當天連妝都沒化、覺得這樣才算酷，現在就覺得「那是錯的，可以不用做到那種程度」XD



蘇志燮這期節目真的從頭笑到尾，雖然害羞但每句話都有料，果然真誠就是可愛啊~



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