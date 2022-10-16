赴韓旅遊必打卡：SJ圭賢最愛的辣炒年糕店就是這家，竟然還加了熱狗！

自稱是「辣炒年糕狂熱愛好者」的Super Junior老幺圭賢強烈推薦這家店！！！

圭賢不止一次在公開場合爆料過自己最愛食物之一就是韓國國民小吃-辣炒年糕，在《新西遊記外傳-姜食堂2》中也有提到「我一周吃三次辣炒年糕。 為了吃上一口美味的辣炒年糕，圭賢很願意花時間和精力去全國各地尋找。



而這一家則被圭賢選為最美味辣炒年糕店，位於首爾峨嵯山站附近的「身土不二辣炒年糕店」，店內以套餐為主，可以自己另加各種配料，圭賢點的是1人套餐，其中包括了年糕、魚餅、雞蛋、餃子和熱狗5種食物，每一樣食材全都均勻地裹著紅彤彤的醬汁。





年糕的口感特別勁道滑溜，餃子炸得脆脆的，魚餅軟爛，熱狗更是別家店沒有的特色，整整齊齊地剪成一口大小，吸滿了甜甜辣辣的湯汁。 而這一份價格也相當便宜，只要7000塊（韓幣），據從2003年開始就經常來吃的熟客圭賢透露，老闆非常義氣，10年來只漲價了1000塊，比起其他連鎖店要實惠得多。 雖然有些老食客覺得口味稍有變化，但圭賢卻稱味道和以前幾乎一樣，看上去辣辣的，吃起來也是辣辣的，卻是那種美味的辣，邊吃邊擦汗、擦鼻涕的圭賢用實際行動證明了它的美味！



無論你是圭賢的粉絲，還是辣炒年糕的愛好者，記得去韓國旅遊時一定要到此地打卡哦！



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞