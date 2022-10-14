苏志燮和洪真庆相亲竟变失忆！说好理想型是Olivia Hussey，来的却是「卜派女友Olive」

昨晚播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来苏志燮做客聊天，席间提到曾被笑星丁善姬安排跟洪真庆相亲，而且到场之前都不知道有这样的安排XD

原来当时苏志燮的理想型是《罗密欧与朱丽叶》的女主角Olivia Hussey（奥莉薇亚・荷西），但丁善姬似乎听错了，以为是《大力水手》卜派的女友Olive（奥莉薇），而刚好洪真庆长得就像Olive，於是安排两人见面。



结果就是苏志燮毫不知情的状况下走进餐厅，洪真庆就出现在那里。 刘在锡问之后发生了什么，没想到苏志燮完全失忆：「我就不太记得后面的事，后面的记忆不见了。」 不仅没交换电话号码，就连当时吃了什么都完全没印象XD



刘在锡现场打给洪真庆，说这次嘉宾是曾和她相亲的人，苏志燮补充：「请问是长得像奥莉薇亚・荷西的人对吧？」 洪真庆立即大笑，质问苏志燮：「为什么不接善姬姐的电话？」 洪真庆解释说是她哀求丁善姬安排跟苏志燮见面，而且拜托不要提前说出去，因为有人听说是她就不来了XD



洪真庆说当时都是她在讲话而苏志燮很沉默，苏志燮也说当时确实很内向和寡言。 两人在电话里互相问候，苏志燮说这好像是那之后两人第一次讲话：「那时候我二十五左右吧？」 原来是时隔20年的再次对话啊！



网友纷纷被这段逗笑：「喜剧人的生活都是喜剧吗」、「还真的很像Olive耶」、「笑到肚脐快要离家出走kkk」、「原来是卜派女友洪真庆kkkk」。



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