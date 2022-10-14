韓網爆料張員瑛是「假大使」，和少女時代潤娥同框合影搶C位！品牌官網曬圖啪啪打黑粉臉

當真是人紅是非多，IVE人氣成員張員瑛又遭無端傳聞纏身。

10月4日，張員瑛出席了在法國巴黎舉行的MIU MIU 2023S/S時裝展，和少女時代潤娥同場看秀，當時兩人同框出鏡，還被廣大網友瘋狂讚美「美女身邊還是美女」。 然而沒過幾天，不知怎麼回事韓網上突然爆出「張員瑛是假MIU MIU大使」的傳聞。



爆料稱，張員瑛當天雖然和PRADA集團執行長兼首席設計師Miuccia PRADA見了面，她向對方打招呼並送上了禮物，卻在準備握時被Miuccia PRADA給拒絕了。 同時還傳出「她看秀的衣服並非MIU MIU的衣服」、「外套是過了6季的舊衣服」、「全身上下只有襪子是MIU MIU」等。 接著還指出張員瑛和潤娥拍照時卡C位，把「真大使」潤娥擠到了邊上，她则「死皮賴臉」地搶佔有利位置，潤娥作為大前輩一忍再忍，沒和她計較。



韓媒《STAR NEWS》特意為張員瑛闢謠，稱她所穿的衣服並非過季款，而是尚未公開的MIU MIU2023假日系列的最新品。 同時MIU MIU的官方IG帳號上也數次登載过張員瑛的海報。張員瑛從出道初期開始就接受了MIU MIU的贊助，服裝、包包應有盡有。張員瑛的粉絲們看到相關消息也十分憤怒，表示：「放過她吧」、「真的要被漫天飛的假消息氣笑了」、「為什麼總是有人挑事情」、「造謠都不打草稿的嗎」等。



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