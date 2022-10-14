「韓國Beyoncé」孝琳開唱在即曲目先公開！10月22日準時開賣

韓國鐵肺天后孝琳將於 11月12日 來台在台北新光三越A11的信義劇場 Legacy Max 舉辦 「HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI」演唱會，門票將於10月22日下午一點在 ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台準時開賣！還搶先公開表演曲目！

11月12日 「HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI」演唱會門票將於10月22日下午一點在 ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台準時開賣，活動票價為 NT$ 4,200 元(全場站席無序號，依現場工作人員指示排隊進場) ，另外推出限量 VIP 套票組 NT$ 4,800 元(含價值 NT$ 4,200 入場票券一張、享優先入場福利、獨家孝琳周邊一個、獨家孝琳小卡一張)。



今年是孝琳成立個人公司的第五年，雖然孝琳所屬的團體 SISTAR在 2017 年宣布解散，但成員間的好感情依舊不變，也互相應援。2021年孝琳和多順合體驚喜回歸歌壇並推出合唱曲〈Summer or Summer〉，今年4月昭宥舉辦演唱會，其他三名成員也都出席應援，孝琳在首爾的演唱會也是收到成員們的熱烈應援並來到現場，更以完全體的形式出演《柳熙烈的寫生簿》。孝琳的現場Live實力的歌聲讓人聽了很過癮，現場除了會帶來SISTAR經典歌曲及個人 SOLO 曲外，連孝琳演唱過的電視劇〈主君的太陽〉、〈來自星星的你〉等經典 OST，以及今年參演節目《QUEENDOM 2》的歌曲，都將會在11月12日帶來專屬於孝琳獨一無二的舞台！



【HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI】

活動日期：2022年11月12日（六）

演出時間：19:00 (實際演出時間以現場公告為準)

演出地點：信義劇場 Legacy MAX（台北新光三越A11 6F）

演出地址：台北市信義區松壽路11號6F

售票時間：2022年10月22日（六）13:00

票價：NT$ 4,200 (全場站區無序號，請依現場指示排隊進場)

限量 VIP 套票組 NT$ 4,800 (含價值 NT$ 4,200 入場票券一張、享優先入場福利、獨家孝琳周邊 一個、獨家孝琳小卡一張)

主辦單位 : O.N worldwide 오엔기획

協辦單位：希林國際有限公司

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