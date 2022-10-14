33歲姜河那觀看17歲舊影片尷尬到表情猙獰！和爸爸合唱，大展好歌喉

姜河那看到舊影片尷尬到臉部變形。

姜河那和河智苑最近聯袂主演了新月火劇《謝幕》，並一同亮相《演中PLUS》為新劇宣傳造勢。 節目中途聊到了姜河那的家鄉釜山，河智苑就聯想到了《謝幕》中姜河那飾演的男主角「劉在憲」，大讚「他忠清道方言說得特別好」，聽完之後姜河那自誇：「是在忠清道的釜山，回老家的話會說（方言）。」

採訪繼續進行中，姜河那沒想到節目組竟然找到了他出道時的演出，那時他和父親一同參加了《清晨院子》，父子倆合唱競演，突破了數道關卡。 看到畫面中17歲稚嫩青澀的自己，姜河那不忍直視，歪著腦袋，緊閉雙眼，還皺緊了眉頭，完全不想看的樣子，逗得全場哈哈大笑。









此外，《謝幕》講述了知名連鎖酒店「樂園酒店」的創始人兼總裁「慈金順」（高鬥心 飾）在20多歲時經歷戰爭，從朝鮮逃往韓國躲避戰爭時與丈夫、 孩子走散，多年過去卻始終沒有朝鮮家人的消息。 年事已高的她不幸罹癌，希望離開人世前能與失散的家人團聚。 而有一個男人，決定假扮成慈金順的孫子，完成奶奶的心願，由此展開一段動人的故事，將於10月31日開播。



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