從影以來首度扮演朝鮮的王！柳海真《夜鴞》大展瘋狂霸氣、柳俊烈挑戰盲人演技

懸疑歷史電影《夜鴞》（貓頭鷹）由兩大演技派演員柳海真與柳俊烈共同主演，從公開的劇照中也可看出從影以來生涯首度扮演古代朝鮮王的柳海真，呈現壓倒性氣勢，而柳俊烈則變身為蓄鬍的古代針醫。

演出過各種類型作品的柳海真，在《機密同盟》《機密同盟2》《1987：黎明到來的那一天》《我只是個計程車司機》《親密陌生人》《鳳梧洞戰役》等，在實境綜藝節目中更展現個人魅力，不過這一次在《夜鴞》中柳海真將嘗試從影以來首度扮演王的角色。本次柳海真所飾演的角色仁祖，是一位擁有莫名不安感的人物，在世子死亡後變得張狂而極端，呈現雙面性格，也為本劇增添不少緊張感。



柳海真說明自己的角色，仁祖被權力蒙蔽了雙眼，看不到其他的真相。而他為了表現出細膩的情感變化，甚至努力在臉部肌肉上的細微動作也將一一呈現出來。柳海真對於首度扮演王，也有著煩惱，他總是思考著該如何融入自己的色彩，而製作公司認為柳海真成功演出了無可取代的仁祖一角，期待大家上映後到電影院親自感受。



另一位主角柳俊烈則是飾演眼睛看不見卻擁有卓越醫術實力的針灸醫師慶秀，但奇妙的是雖然白天看不到，在夜間卻能夠看得一清二楚，他偶然目睹了世子死亡的現場，也因此捲入了巨大的事件中，為了揭開世子死亡背後的真相而孤軍奮戰的人物。劇情發展將藏有意外的反轉。



不能用眼神表達情感，柳俊烈也表示這對於演員來說增加了相當高的難度，但他也必須表現出因視覺受限而另外五感反而相當敏銳的特點，而這部作品也是柳俊烈繼《我只是個計程車司機》與《鳳梧洞戰役》後再度與柳海真合作，也讓柳俊烈感到格外有默契。《夜鴞》預計在11月23日於韓國上映。



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