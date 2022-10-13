从影以来首度扮演朝鲜的王！柳海真《夜鴞》大展疯狂霸气、柳俊烈挑战盲人演技

悬疑历史电影《夜鴞》（猫头鹰）由两大演技派演员柳海真与柳俊烈共同主演，从公开的剧照中也可看出从影以来生涯首度扮演古代朝鲜王的柳海真，呈现压倒性气势，而柳俊烈则变身为蓄胡的古代针医。

演出过各种类型作品的柳海真，在《机密同盟》《机密同盟2》《1987：黎明到来的那一天》《我只是个计程车司机》《亲密陌生人》《凤梧洞战役》等，在实境综艺节目中更展现个人魅力，不过这一次在《夜鴞》中柳海真将尝试从影以来首度扮演王的角色。本次柳海真所饰演的角色仁祖，是一位拥有莫名不安感的人物，在世子死亡后变得张狂而极端，呈现双面性格，也为本剧增添不少紧张感。



柳海真说明自己的角色，仁祖被权力蒙蔽了双眼，看不到其他的真相。而他为了表现出细腻的情感变化，甚至努力在脸部肌肉上的细微动作也将一一呈现出来。柳海真对於首度扮演王，也有著烦恼，他总是思考著该如何融入自己的色彩，而制作公司认为柳海真成功演出了无可取代的仁祖一角，期待大家上映后到电影院亲自感受。



另一位主角柳俊烈则是饰演眼睛看不见却拥有卓越医术实力的针灸医师庆秀，但奇妙的是虽然白天看不到，在夜间却能够看得一清二楚，他偶然目睹了世子死亡的现场，也因此卷入了巨大的事件中，为了揭开世子死亡背后的真相而孤军奋战的人物。剧情发展将藏有意外的反转。



不能用眼神表达情感，柳俊烈也表示这对於演员来说增加了相当高的难度，但他也必须表现出因视觉受限而另外五感反而相当敏锐的特点，而这部作品也是柳俊烈继《我只是个计程车司机》与《凤梧洞战役》后再度与柳海真合作，也让柳俊烈感到格外有默契。《夜鴞》预计在11月23日於韩国上映。



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