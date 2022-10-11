[推薦]《人生真美麗》大限將至才發現從沒為自己而活！廉晶雅＋柳承龍歌舞中找回美好青春歲月

催淚好片《人生真美麗》即將於10月14日在台上映，劇情描述一位五十歲的女子，被診斷出僅剩2個月可活，在寫下自己的遺願清單時，才發現自己的人生總是為別人而忙活著……她想起了曾經的美好初戀，能夠在生命結束前再見到那個人嗎？

廉晶雅所飾演的吳世妍，就像大家印象中的家庭主婦，打理家中忙進忙出，還會被老公嫌動作慢或事情沒做好，或是孩子根本沒有吃她用心準備的便當，在家中似乎一點都不受到重視。當她得知自己的病情並不樂觀，內心湧現許多想法，該告訴哪些人？該先安排好哪些事情？家裡老公小孩沒有我也可以嗎？有時甚至就這樣從早到晚呆坐一整天，因為光接受這樣的事實就已經非常困難了。當遺願清單的最後一行寫著「希望被愛」，這卑微的請求，大家看了還能不流淚嗎？



這樣寫實的劇情與描述已經注定催淚，再加上廉晶雅身邊那個超級大男人主義的老公柳承龍，雖然得知了太太不久於人世，內心也滿慌亂的，但卻什麼也沒表達出來，也從沒關心過太太的病情，讓廉晶雅對他非常失望，甚至懷疑自己當時怎麼會愛上這個人。但這些過往回憶，在太太所要求的一趟「尋找初戀情人」旅途中，都將一一浮現，以一首首快樂的歌舞代表著當時他們每一階段的火熱青春。



雖然每一段落的劇情總是在美麗回憶與殘酷現實中來回穿梭，而這就是人生。柳承龍實在有自帶笑點的功能，看到他的復古打扮搭配表情，會讓人不自覺地笑了起來，但現實中的大男人老公卻又讓人覺得他有夠討厭，能呈現這樣的反差似乎也非柳承龍莫屬。面對著即將離開的太太，他心中的真正想法到底是什麼？



片中讓廉晶雅魂牽夢縈的初戀情人，是由邕聖祐主演的教會哥哥政宇，在學生中人氣超高，沒想到廉晶雅拖著老公，在歷經千辛萬苦後終於找到了政宇的住處，不過沒想到劇情在此卻出現大反轉，令人哭笑不得。



青春的回憶真的很美好，也稍縱即逝，不論是正在寫下這些回憶的你，或者是已經到了回顧這些美麗回憶年齡的你，看了《人生真美麗》都會覺得相當有感，別等到大限將至才想到整理這些遺願清單，想做的事情只要開始了就永遠不嫌晚，回憶中的每一個朋友、每一段故事，都能讓人笑著面對人生最終的結局。



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