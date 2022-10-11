[推荐]《人生真美丽》大限将至才发现从没为自己而活！廉晶雅＋柳承龙歌舞中找回美好青春岁月

催泪好片《人生真美丽》即将於10月14日在台上映，剧情描述一位五十岁的女子，被诊断出仅剩2个月可活，在写下自己的遗愿清单时，才发现自己的人生总是为别人而忙活著……她想起了曾经的美好初恋，能够在生命结束前再见到那个人吗？

廉晶雅所饰演的吴世妍，就像大家印象中的家庭主妇，打理家中忙进忙出，还会被老公嫌动作慢或事情没做好，或是孩子根本没有吃她用心准备的便当，在家中似乎一点都不受到重视。当她得知自己的病情并不乐观，内心涌现许多想法，该告诉哪些人？该先安排好哪些事情？家里老公小孩没有我也可以吗？有时甚至就这样从早到晚呆坐一整天，因为光接受这样的事实就已经非常困难了。当遗愿清单的最后一行写著「希望被爱」，这卑微的请求，大家看了还能不流泪吗？



这样写实的剧情与描述已经注定催泪，再加上廉晶雅身边那个超级大男人主义的老公柳承龙，虽然得知了太太不久於人世，内心也满慌乱的，但却什么也没表达出来，也从没关心过太太的病情，让廉晶雅对他非常失望，甚至怀疑自己当时怎么会爱上这个人。但这些过往回忆，在太太所要求的一趟「寻找初恋情人」旅途中，都将一一浮现，以一首首快乐的歌舞代表著当时他们每一阶段的火热青春。



虽然每一段落的剧情总是在美丽回忆与残酷现实中来回穿梭，而这就是人生。柳承龙实在有自带笑点的功能，看到他的复古打扮搭配表情，会让人不自觉地笑了起来，但现实中的大男人老公却又让人觉得他有够讨厌，能呈现这样的反差似乎也非柳承龙莫属。面对著即将离开的太太，他心中的真正想法到底是什么？



片中让廉晶雅魂牵梦萦的初恋情人，是由邕圣佑主演的教会哥哥政宇，在学生中人气超高，没想到廉晶雅拖著老公，在历经千辛万苦后终於找到了政宇的住处，不过没想到剧情在此却出现大反转，令人哭笑不得。



青春的回忆真的很美好，也稍纵即逝，不论是正在写下这些回忆的你，或者是已经到了回顾这些美丽回忆年龄的你，看了《人生真美丽》都会觉得相当有感，别等到大限将至才想到整理这些遗愿清单，想做的事情只要开始了就永远不嫌晚，回忆中的每一个朋友、每一段故事，都能让人笑著面对人生最终的结局。



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