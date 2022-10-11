《爭鋒相辯》幕後花絮曝光李奎炯idea多愛加戲，與高圭弼一起耍寶、和鄭麗媛對戲變憋笑挑戰XD

拍攝現場超歡樂～感覺三個人很快就熟了，沒有磨合期啊～

由李奎炯和鄭麗媛主演的律政懸疑劇《爭鋒相辯》目前播至第6集，幕後花絮已公開至第4集，曝光了超歡樂的拍攝現場。

首先，左時白（李奎炯 飾）和都永秀（高圭弼 飾）這對律師與事務長搭檔，現實時湊在一起「想像力有夠豐富」！李奎炯排練簡單的泡咖啡橋段，異想天開的戴上矽膠手套再泡咖啡，還問：「沒有手術用的手套嗎？」



高圭弼笑到飆淚，兩個人仍舊演了一小段助手替主治醫師戴上手套的戲碼。另一場戲一起吃冰棒時，李奎炯即興唱跳了朴京林〈錯覺的沼澤〉，高圭弼馬上默契配合。



3、4集盧昔意（鄭麗媛 飾）壁咚都永秀想包養（誤）對方絕對是搞笑名場面，花絮中，鄭麗媛、高圭弼和李奎炯很用心彩排調整細節，喊卡後，李奎炯還出不了戲，搞笑的扯著高圭弼的圍裙質問對方為何背叛自己呢XD。



男女主角鄭麗媛與李奎炯的互動當然也是花絮看點！第1集盧昔意莫名其妙被左時白動手喬肩頸，一個動作可是彩排了無數次！為了加強畫面「笑果」，李奎炯還主動弄亂鄭麗媛的頭髮，idea讓現場人員都笑到不行，鄭麗媛也被點開笑穴頻頻笑場NG。



經典的左時白英雄救美盧昔意戲碼，鄭麗媛吊著鋼絲重複演著差點墜樓的「無措雙手」情節（這裡一定要看影片！），李奎炯在旁邊觀賞忍不住想笑，只能憋著，等卡了之後隨即吐槽鄭麗媛：「自己演成慢鏡頭嗎？」眾人聽了又笑到不行。



左時白救了盧昔意結果一起跌在地板，導演講戲的過程，鄭麗媛誤以為李奎炯躺著起不來想扶他一把，手伸了幾次一直沒成功，盯著看才發現他在「順便練腹肌」尷尬的笑出來，此一場面也相當搞笑。



快來看《爭鋒相辯》1～4集花絮吧！總感覺男女主角現實同樣有CP感呢！





（最後，捕捉鄭麗媛笑場後兩人甜甜小動作↓）



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