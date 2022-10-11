《争锋相辩》幕后花絮曝光李奎炯idea多爱加戏，与高圭弼一起耍宝、和郑丽媛对戏变憋笑挑战XD

拍摄现场超欢乐～感觉三个人很快就熟了，没有磨合期啊～

由李奎炯和郑丽媛主演的律政悬疑剧《争锋相辩》目前播至第6集，幕后花絮已公开至第4集，曝光了超欢乐的拍摄现场。

首先，左时白（李奎炯 饰）和都永秀（高圭弼 饰）这对律师与事务长搭档，现实时凑在一起「想像力有够丰富」！李奎炯排练简单的泡咖啡桥段，异想天开的戴上矽胶手套再泡咖啡，还问：「没有手术用的手套吗？」



高圭弼笑到飙泪，两个人仍旧演了一小段助手替主治医师戴上手套的戏码。另一场戏一起吃冰棒时，李奎炯即兴唱跳了朴京林〈错觉的沼泽〉，高圭弼马上默契配合。



3、4集卢昔意（郑丽媛 饰）壁咚都永秀想包养（误）对方绝对是搞笑名场面，花絮中，郑丽媛、高圭弼和李奎炯很用心彩排调整细节，喊卡后，李奎炯还出不了戏，搞笑的扯著高圭弼的围裙质问对方为何背叛自己呢XD。



男女主角郑丽媛与李奎炯的互动当然也是花絮看点！第1集卢昔意莫名其妙被左时白动手乔肩颈，一个动作可是彩排了无数次！为了加强画面「笑果」，李奎炯还主动弄乱郑丽媛的头发，idea让现场人员都笑到不行，郑丽媛也被点开笑穴频频笑场NG。



经典的左时白英雄救美卢昔意戏码，郑丽媛吊著钢丝重复演著差点坠楼的「无措双手」情节（这里一定要看影片！），李奎炯在旁边观赏忍不住想笑，只能憋著，等卡了之后随即吐槽郑丽媛：「自己演成慢镜头吗？」众人听了又笑到不行。



左时白救了卢昔意结果一起跌在地板，导演讲戏的过程，郑丽媛误以为李奎炯躺著起不来想扶他一把，手伸了几次一直没成功，盯著看才发现他在「顺便练腹肌」尴尬的笑出来，此一场面也相当搞笑。



快来看《争锋相辩》1～4集花絮吧！总感觉男女主角现实同样有CP感呢！





（最后，捕捉郑丽媛笑场后两人甜甜小动作↓）



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