近四十岁男女之间是纯友谊吗〜《冻死的爱情》李多熙男闺密崔始源眼神太可疑！「在谈恋爱前，跟我玩吧！」（含EP1－2剧透）

[有雷]ENA上周开播的新作品《冻死的爱情》由崔始源与李多熙主演，一开头就说明了两人的老友兼邻居关系，但身为PD的李多熙，以及力挺她而参演她制作的恋爱节目的老友崔始源，两人究竟会不会擦出火花呢？

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《冻死的爱情》时间推往六个月前，具夏天（李多熙饰）与20年老友兼邻居朴宰勋（崔始源饰）几乎无话不谈，也像是家人一般的存在，身为节目PD的夏天正与节目中的年轻主厨搞暧昧，不过宰勋却不看好，果真较年长的夏天立即就被发好人卡。夏天咽不下这口气，想请宰勋扮演自己的男友，没想到宰勋却穿得很随便还开著货车，让夏天感到非常窝囊又失望。



身为整形外科医师的宰勋，对婚姻与爱情完全没兴趣，但对夏天的每句话却是非常重视。无意间得知了年轻主厨把夏天出糗的照片上传SNS嘲笑她，甚至在别人面前说出跟年长的夏天交往只是因为「CP值高」，让宰勋气到不行，立刻打扮得超帅还开出了蓝色跑车，还带了一大束花到拍摄现场去接夏天，让主厨当场被比下去，为夏天出口气。虽然是逢场作戏，不过夏天内心还是有一点点心动的感觉。



宰勋母亲迳自安排了相亲，宰勋也直白告知对方自己对结婚没兴趣，没想到这女孩竟再度找上宰勋，说是因为没有太多朋友，想与宰勋成为「只是吃饭的关系」，而宰勋也没有拒绝。夏天曾有位论及婚嫁的男友，但当时男友选择外派到海外工作，夏天因对方没有先与她商量而大发雷霆，但男友希望夏天暂时放下工作与他一起到海外工作几年，两人因此分手。前男友结束了海外工作，在夏天生日的这天，竟出现在她的面前，夏天似乎有些动摇。



夏天遇到危机时总会有宰勋出现，看似孤单的生日仍然只有宰勋了解夏天，单独为她庆生，夏天在宰勋面前也总是不需隐藏自己，两人更能大聊前男友的出现，此时宰勋提出「在下一个好人出现之前，跟我一起玩吧！」两人一阵沉默，宰勋只好转移话题，一起组装蚊帐的时候，近距离贴著对方的两人，眼神似乎产生变化……夏天与宰勋难道真的是纯友谊吗？



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