可怜又可笑！知名Rapper飞身跳向观众，没想到大家全都闪开了！

各位歌手啊，跳下舞台时请先预警，不然会吓死观众！！！

最近这段时间，韩国各大学校举办校园祭，歌手阵容之豪华不亚於年末庆典。 知名Rapper Uneducated Kid就受邀前去某学校参加了活动，活动结束后他在个人IG上公开了几段影片，其中一段看得粉丝和网友们为他捏了一把汗，实在是太危险了。 也许是气氛炒到了高潮，也许是Uneducated Kid本人想要嗨翻全场，激动的他在舞台上助跑之后直接跳向观众席，原以为台下的观众们会稳稳接住他，却没想到众人因为太过堂皇，本能地闪到了两边，於是Uneducated Kid就重重地摔在了地上，吓得周围的人不知如何是好。 就在此时Uneducated Kid画心示意自己无事，众人才放下了心。 最后Uneducated Kid在安保工作人员的帮助下重新回到了台上，观众们才彻底松了一口气。



相关影片火速在网路上传播开来，引爆热烈讨论，网友们纷纷留言称：「虽然有些可怜，但我还是忍不住想笑」、「可怜又搞笑，竟然没人接住他」、「应该提前和观众们说好才对」、「摔下去之后装作如无其事的样子看得我都替他尴尬」、「哈哈哈哈哈，最后居然还送上粉丝福利」等。

1997年出生的Uneducated Kid在2018年发行了专辑《UNEDUCATED WORLD》，出道即巅峰，备受歌迷喜爱。 私下里Uneducated Kid也十分搞怪，曾经晒出一次性抽5支烟的影片，逗翻全网。



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