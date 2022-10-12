[分集劇情]《依法相愛吧》李昇基這次不踩剎車從街上激吻到家裡！一張書籤讓李世榮看懂10多年守候（EP11）

[有雷]《依法相愛吧》李昇基與李世榮將正面迎戰都韓集團，李昇基也坦言自己長久以來一直在暗中調查，都韓集團即將落入外人手中，他與母親順利保住董事會優勢。與李世榮的感情終於又要更進一步，擔心她的人身安全更想時時刻刻跟她黏在一起！

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《依法相愛吧》都韓集團李便雄（趙漢哲飾）打算逼退現任會長，也就是金正浩（李昇基飾）的外公，正浩與宥利（李世榮飾）也想方設法從各方獲得股份支持，終於協助正浩的母親與外公在董事會上鞏固住自家的地位，而會長外公也宣布廢除家族繼承的傳統，將由大家推選選出下任繼承人。李便雄的復仇計畫還沒結束，並且經由調查發現他甚至會不擇手段殺人滅口，而他也即將對宥利與正浩祭出更強烈的手段。



宥利協助上一案遺產風波的主角，解開了其父親在離世前給她的秘密訊息，破解了保險箱後得到一個花盆，再從花盆中的訊息引領女兒來到一大片花田，其實女兒早已釋懷也不想與哥哥們爭產了，只想知道父親是否能體會到她不離不棄的照顧，沒想到父親早就請託灌溉花田的幫傭阿姨，交給女兒一個沉甸甸的皮箱，裝滿了閃亮亮的金條，讓女兒破涕為笑。



正浩與宥利的感情到底能不能撥雲見日，正浩擔心宥利再度受到暗算，所以絕不讓她落單，到哪裡都要她報備。宥利則是一直糾結正浩到底是從哪時候開始愛上她的呢？雖然身邊友人不斷暗示早在十多年前就開始，但宥利仍找不到真正的證據。某天她發現正浩夾在書中的書籤竟是自己在2008年所壓花製作的，而且兩人曾逛到現在的Law Cafe，當時還是一家義大利餐廳，宥利想起了自己當時就提到想在這裡與正浩一起開店的夢想……



像是終於明白了什麼，宥利終於往正浩狂奔，不過正浩依舊壓抑心中的愛意，只希望某天宥利能對當年的事件釋懷，才能沒有包袱和他交往。不過宥利希望他能直白說出自己的感受，所以正浩說自己其實忍耐得很辛苦，兩人終於決定拋開都韓集團的陰影，跟著自己的心意走。從街上激吻到家中，宥利更是清楚說明「要留下來過夜」，這次正浩應該不會再推開她了吧！預告中看到李便雄代表又故技重施綁架宥利，實在也太卑鄙了……正浩又要開始抓狂了！



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