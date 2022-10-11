是怕观众们发现不了这其实是PPL？《千元律师》醒目的植入广告！

好久没有在韩剧里遇到过如此露骨的植入广告了，看得观众们哭笑不得。

电视剧拉赞助在剧中插入广告无可厚非，但韩剧一向以显眼、明显的PPL为耻，即使有植入广告也会藏得很深，像《千元律师》这类明晃晃的PPL太少见了。 看了8日播出的「千元律师」的部份观众反应说，节目中的PPL太露骨了， 妨碍观看。

事情发生在了《千元律师》的第6集中，千智勋（南宫珉 饰）解开了与金和白夫妇杀人事件相关的所有谜团，干净利落地解决了案件。 千智勋在与事务长（朴振宇 饰）探讨案情时，白玛丽（金智恩 饰）拎著一个白色纸袋现身，催促他俩按时吃饭，袋子上印著大大的「炖鸡」两个字。接著镜头一转，食物被整整齐齐地放在桌子上，还特意给了大大的特写，连原本自称讨厌吃炖鸡的千智勋都忍不住尝了一口，吃完大赞「好吃」，一脸沉浸在美味中的模样，相关内容持续了1分钟左右。



相关画面播出之后就引来大批观众的吐槽，大家纷纷留言：「这么大的字体真的很搞笑」、「妨碍剧情投入」、「剧组很缺钱吗」、「怎么回事，我竟然看饿了」、「插入得太过显眼，我就当做笑话看看，哈哈哈」等。

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