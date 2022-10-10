第一次切實感受到李棟旭的真實年紀，他已經42歲了！這個行為真的有大叔味道XD

從來沒有如此真實地感受過李棟旭的中年叔味（誤）！

說起韓娛圈的逆齡男神，今年已經42歲的李棟旭絕對算一個。 生活超級自律的他無論是顏值還是身材都令人豔羨，「地球最白肉體」、有型的巧克力腹肌、深邃且骨骼分明的五官，散發著男性荷爾蒙的同時也極具魅惑感，得天獨厚的優勢另李棟旭即使已經年過40也依舊迷倒一大波20代粉絲，總之年輕女生們從未覺得自己和李棟旭之間有年齡差距，他不是「阿澤西」而是「歐巴」。



然而，最近李棟旭完美打破了粉絲們的這一「夢境」，讓大家第一次對他的真實年齡有了切實的感受。 李棟旭回復粉絲說的沒有圖做封面時，曬出了兩張盛開的玫紅色玫瑰花，無任何修圖痕跡，原生態展現，關鍵是他本人還覺得「玫瑰實在是太美了」！真實再現了什麼叫「毫無技巧，全靠真情實感」！粉絲收到圖，心情很複雜（小編看完，心情也很複雜！）



얘들아 이동욱 오빠가 찍은 장미 좀 같이 볼래? 장미 너무 이쁘길래 찍었다는데…하 길에서 장미 발견하고 너무 예뻐서 사진 찍는 이동욱 상상하니까 내 귀가 너무 뜨거워진다… pic.twitter.com/rkVZtCq3JV — 김룽지 (@inexistent_one) September 30, 2022

哈哈哈哈哈哈，相關照片火速在網路上傳播開來，也引得大批網友討論，大家調侃：「終於有點40歲大叔的味道了」、「大叔審美」、「和我媽的審美一模一樣」、「別人：我雖然年紀大但我心態年輕。 李棟旭：我雖然年紀大，但我臉年輕」、「拍照毫無技巧可言」、「阿澤西可能搞錯了，這是月季，不是玫瑰哦」等。

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