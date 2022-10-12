SJ始源戴口罩照样乱用脸：东海机上自拍、始源默默浮夸抢镜XD和圭贤合照超爆笑！

仗著自己帅就可以这样嘛！

Super Junior成员始源从出道帅到现在，贵为团体门面担当，却常常被捕捉浮夸表情，让粉丝啼笑皆非，不过大概也是因为戏剧化的表情，让他在戏剧中表现不俗！在《她很漂亮》中，饰演一位富二代杂志编辑，在里面造型邋遢、举止搞笑，有别以往西装笔挺的帅气模样，反差萌感深植人心！始源的表情还被做成集锦，让观众笑到不行！



先前始源加入综艺节目《我家的熊孩子》，开场在马场奔驰，帅气模样就像白马王子一样！但后来的节目始源就露出本性，一跟人聊天就开始乱用脸了～一听到小小年纪的侄女谈到恋爱话题，更控制不住脸部肌肉XD不过也显现和侄女的感情超好，互动好可爱呀～



近日SJ飞往马来西亚，成员东海晒出在飞机上的自拍，画面中还有其他团员，但大家都很稀松平常，可是始源瞪大眼的样子马上映入眼帘，为什么戴著口罩还是可以知道始源有多吃惊XD



I believe i can fly pic.twitter.com/Sb8uWsyekH — Super Junior 이동해 (@donghae861015) October 9, 2022

跟成员圭贤的合照也是超搞笑！



看看帅照这落差确定同个人吗？

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