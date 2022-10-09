【分集劇情】《小女子》尚雅展露狠毒真面目，仁珠面臨20年牢獄之災、仁京遭神秘人綁架！（ep.11）

tvN新劇《小女子》改編自同名小說，講述貧窮但感情融洽的三姊妹，以各自方式對抗韓國最有錢有勢家族的故事。 第11集裡，比朴載相更加瘋狂狠毒的大boss出場，三姐妹處境堪憂！

*以下內容包含《小女子》第11集關鍵劇情！



元尚雅瘋狂報復三姐妹

尚雅先後失去了哥哥、丈夫和女兒，決心讓吳家三姐妹也不好過。 先是把仁珠關進拘留所，揚言要殺掉兩個妹妹、讓她嘗到700億的痛苦。 隨後指使記者張瑪麗抹黑姐妹倆：稱仁珠貪污700億、煽動民眾憤怒，而仁京作為仁珠妹妹，只是為圖私利假裝正義而已。



崔道日為仁珠作證

仁珠被指控挪用巨額公款，可能面臨20年牢獄之災，即便她強調自己並沒有花掉這些錢、現在錢也不在自己手裡，都無濟於事。 這時驚人的變數出現了：本來打算帶著母親逃到國外的道日突然以證人身份出庭，稱一直以來是自己和花英為元尚雅洗錢、仁珠只是無辜被牽連，以自己坐牢為代價換取仁珠大幅減刑。



張校長的叛變

尚雅授意張士平校長除掉仁京，還許諾讓他接手朴載相基金會，把他的蘭花掛在爸爸樹上。 但張校長與元將軍感情深厚，得知將軍兒子元尚宇是被朴載相殺死後心生不滿，趁機拍下了爸爸樹的照片。



張校長綁架仁京準備用刑，機敏的仁京看出他非常認同將軍的理念，成功說服他揭露朴載相和元尚雅的罪行、讓情蘭會回到正軌。 新聞直播中，仁京公開了毛皮大衣、「閉室」、蘭花等證據，張校長則公開爸爸樹的照片，稱花英等人的死亡案件都與元尚雅有關。 電視機前仁珠看著妹妹激動到流淚，尚雅則感到深深的震驚與絕望。



花英回來了！

仁京發現早在報道儲蓄銀行事件時就見過花英，當時她是以受害者身份出現，把證人金哲盛介紹給她的也是花英; 仁珠則驚覺把花英介紹給仁京的就是自己。 兩人猜測花英是情蘭會的受害者，偷偷轉移700億正是為了復仇。



仁珠在法庭上懇請懲罰自己以及利用和殺害花英的人，這時門被打開，走進來的人正是本應早已死去的花英！



有網友說看到最後一幕時，腦海中響起《回家的誘惑》主題曲XD這次沒有下集預告，而今晚就是大結局，種種謎團終於要揭曉！超期待啊！







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