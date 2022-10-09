【分集剧情】《小女子》尚雅展露狠毒真面目，仁珠面临20年牢狱之灾、仁京遭神秘人绑架！（ep.11）

tvN新剧《小女子》改编自同名小说，讲述贫穷但感情融洽的三姊妹，以各自方式对抗韩国最有钱有势家族的故事。 第11集里，比朴载相更加疯狂狠毒的大boss出场，三姐妹处境堪忧！

*以下内容包含《小女子》第11集关键剧情！



元尚雅疯狂报复三姐妹

尚雅先后失去了哥哥、丈夫和女儿，决心让吴家三姐妹也不好过。 先是把仁珠关进拘留所，扬言要杀掉两个妹妹、让她尝到700亿的痛苦。 随后指使记者张玛丽抹黑姐妹俩：称仁珠贪污700亿、煽动民众愤怒，而仁京作为仁珠妹妹，只是为图私利假装正义而已。



崔道日为仁珠作证

仁珠被指控挪用巨额公款，可能面临20年牢狱之灾，即便她强调自己并没有花掉这些钱、现在钱也不在自己手里，都无济於事。 这时惊人的变数出现了：本来打算带著母亲逃到国外的道日突然以证人身份出庭，称一直以来是自己和花英为元尚雅洗钱、仁珠只是无辜被牵连，以自己坐牢为代价换取仁珠大幅减刑。



张校长的叛变

尚雅授意张士平校长除掉仁京，还许诺让他接手朴载相基金会，把他的兰花挂在爸爸树上。 但张校长与元将军感情深厚，得知将军儿子元尚宇是被朴载相杀死后心生不满，趁机拍下了爸爸树的照片。



张校长绑架仁京准备用刑，机敏的仁京看出他非常认同将军的理念，成功说服他揭露朴载相和元尚雅的罪行、让情兰会回到正轨。 新闻直播中，仁京公开了毛皮大衣、「闭室」、兰花等证据，张校长则公开爸爸树的照片，称花英等人的死亡案件都与元尚雅有关。 电视机前仁珠看著妹妹激动到流泪，尚雅则感到深深的震惊与绝望。



花英回来了！

仁京发现早在报道储蓄银行事件时就见过花英，当时她是以受害者身份出现，把证人金哲盛介绍给她的也是花英; 仁珠则惊觉把花英介绍给仁京的就是自己。 两人猜测花英是情兰会的受害者，偷偷转移700亿正是为了复仇。



仁珠在法庭上恳请惩罚自己以及利用和杀害花英的人，这时门被打开，走进来的人正是本应早已死去的花英！



有网友说看到最后一幕时，脑海中响起《回家的诱惑》主题曲XD这次没有下集预告，而今晚就是大结局，种种谜团终於要揭晓！超期待啊！







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