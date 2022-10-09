韓志旼、李民基主演《時髦一點》開機！人氣電視劇《耀眼》編導再合作，網友目擊拍攝現場

感覺韓志旼和李民基的時間凍結了…



JTBC《耀眼》由金錫允導演執導、金秀珍編劇執筆，將於明年（2023年）推出新作品《時髦一點》。該部電視劇以農村為背景，將以人性化的方式描述在那裡發生的故事。女主角找來主演《耀眼》的韓志旼飾演「獸醫」，男主角則找來曾和導演合作過《我的出走日記》的李民基飾演「刑警」。而金俊勉（EXO SUHO）也確定加盟，是他繼《Rich Man》後睽違4年回歸小螢幕。

《時髦一點》已於近期開機拍攝，有網友分享現場路透照。韓志旼與李民基並肩坐在公車候車亭的椅子上，韓志旼為新作品剪了短髮；與上部作品《我的出走日記》相比，李民基的瀏海變長並且稍微燙捲，看起來更加逆齡。

另外，在《時髦一點》正式公開前，‎韓志旼與申河均主演的TVING新劇《Yonder》將於本月（10月）14日首播‎。該部作品藉由描繪來到Yonder世界的群像，除了帶給人震撼的感動，也拋出對生活、死亡、永恆幸福的終極提問。

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