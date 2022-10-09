韩志旼、李民基主演《时髦一点》开机！人气电视剧《耀眼》编导再合作，网友目击拍摄现场

感觉韩志旼和李民基的时间冻结了…



JTBC《耀眼》由金锡允导演执导、金秀珍编剧执笔，将於明年（2023年）推出新作品《时髦一点》。该部电视剧以农村为背景，将以人性化的方式描述在那里发生的故事。女主角找来主演《耀眼》的韩志旼饰演「兽医」，男主角则找来曾和导演合作过《我的出走日记》的李民基饰演「刑警」。而金俊勉（EXO SUHO）也确定加盟，是他继《Rich Man》后睽违4年回归小萤幕。

《时髦一点》已於近期开机拍摄，有网友分享现场路透照。韩志旼与李民基并肩坐在公车候车亭的椅子上，韩志旼为新作品剪了短发；与上部作品《我的出走日记》相比，李民基的浏海变长并且稍微烫卷，看起来更加逆龄。

另外，在《时髦一点》正式公开前，‎韩志旼与申河均主演的TVING新剧《Yonder》将於本月（10月）14日首播‎。该部作品藉由描绘来到Yonder世界的群像，除了带给人震撼的感动，也抛出对生活、死亡、永恒幸福的终极提问。

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