Super Junior銀赫喪父後首度更新YouTube頻道，曝「Honey Family」全家人最後同框珍貴畫面

爸爸一定還在某個地方守護著赫宰♥

‎Super Junior銀赫8月上旬遭遇了家中集大變故，父親驟逝‎。時隔2個月，銀赫將全家人齊聚、已拍好但尚未公開的畫面上傳YouTube頻道作為紀念，同時吐露心聲。



銀赫父親於8月5日亡故，Super Junior 隔天在菲律賓馬尼拉的演唱會因而改變形式並延期。粉絲們都為銀赫感到不捨，尤其他喪父當天5日，YouTube頻道「暫且叫銀赫」才上傳了在龍仁住家與家人相處的Vlog。



時隔2個月，「暫且叫銀赫」再次更新，上傳了一支全家人一同翻閱相簿的Vlog，可能是銀赫父親在世的最後身影。



銀赫在影片說明欄寫道：「各位銀丹（粉絲名）大家好，很久沒和大家打招呼了，在休息的期間多虧了許多關心我的人，我才能調適好心情。雖然考慮了很久要不要上傳這支影片，但希望這支影片能點綴Honey Family的最後一頁，所以上傳了。真心感謝擔心我、支持我的許多人，以後會重振精神繼續活動。非常感謝大家這段時間對我們Honey Family家族的珍惜和喜愛。」

粉絲們紛紛留言替銀赫打氣，或祝福天上的銀赫爸爸：「我們赫宰（銀赫）托Honey Family的福長大了，謝謝你再次回來，我會一直為Honey Family加油♥」「小可愛赫宰我愛你，你應該很辛苦，謝謝你和粉絲們分享Honey Family的幸福回憶，愛你♥」「一聽到『爸爸』眼淚就停不下來，又想念又難過，無論他在哪裡都希望他幸福。」「謝謝赫宰歐巴整理好心情回來了，爸爸會在好地方守護你的。」

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