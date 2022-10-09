Super Junior银赫丧父后首度更新YouTube频道，曝「Honey Family」全家人最后同框珍贵画面

爸爸一定还在某个地方守护著赫宰♥

‎Super Junior银赫8月上旬遭遇了家中集大变故，父亲骤逝‎。时隔2个月，银赫将全家人齐聚、已拍好但尚未公开的画面上传YouTube频道作为纪念，同时吐露心声。



银赫父亲於8月5日亡故，Super Junior 隔天在菲律宾马尼拉的演唱会因而改变形式并延期。粉丝们都为银赫感到不舍，尤其他丧父当天5日，YouTube频道「暂且叫银赫」才上传了在龙仁住家与家人相处的Vlog。



时隔2个月，「暂且叫银赫」再次更新，上传了一支全家人一同翻阅相簿的Vlog，可能是银赫父亲在世的最后身影。



银赫在影片说明栏写道：「各位银丹（粉丝名）大家好，很久没和大家打招呼了，在休息的期间多亏了许多关心我的人，我才能调适好心情。虽然考虑了很久要不要上传这支影片，但希望这支影片能点缀Honey Family的最后一页，所以上传了。真心感谢担心我、支持我的许多人，以后会重振精神继续活动。非常感谢大家这段时间对我们Honey Family家族的珍惜和喜爱。」

粉丝们纷纷留言替银赫打气，或祝福天上的银赫爸爸：「我们赫宰（银赫）托Honey Family的福长大了，谢谢你再次回来，我会一直为Honey Family加油♥」「小可爱赫宰我爱你，你应该很辛苦，谢谢你和粉丝们分享Honey Family的幸福回忆，爱你♥」「一听到『爸爸』眼泪就停不下来，又想念又难过，无论他在哪里都希望他幸福。」「谢谢赫宰欧巴整理好心情回来了，爸爸会在好地方守护你的。」

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