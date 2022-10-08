姜河那、河智苑《謝幕：樹立而死》陸續揭開神秘面紗！兩位演員將「一人飾二角」，展開跨越1950年代和2020年代的故事線

這張雙人海報好有CP感！看完預告影片更加期待首播的到來～

將於本月（10月）31日首播的KBS 2TV新水木劇（週三、四）《謝幕：樹立而死》，描述韓國知名連鎖酒店「樂園酒店」的創始人兼總裁「慈金順」（原籍為朝鮮人，現年已經90多歲，由高斗心飾演），在20多歲時經歷戰爭，從朝鮮逃往韓國躲避戰爭的期間，與丈夫、 孩子走散，多年過去卻始終沒有朝鮮家人的消息。年事已高的她不幸罹癌，希望離開人世前能與失散的家人團聚。而有一個男人，決定假扮成慈金順的孫子，完成奶奶的心願，由此展開一段動人的故事。

在首波預告中，可以看到姜河那與河智苑「一人分飾二角」：1950年代，河智苑飾演年輕時的慈金順、姜河那飾演慈金順的丈夫；2020年代，河智苑飾演慈金順的孫女朴世妍，姜河那飾演無名話劇演員劉在憲。



官方也公開姜河那與河智苑的雙人海報：朴世妍與劉在憲因為慈金順奶奶而相遇、互相有著好感。但隨著他們身處的情況和情境，會感受到很大的情感背離。雖然有著混亂的情緒，兩人的依戀眼神，及甜蜜笑容包含在海報之中，兩人的感情會何去何從呢？

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