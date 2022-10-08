姜河那、河智苑《谢幕：树立而死》陆续揭开神秘面纱！两位演员将「一人饰二角」，展开跨越1950年代和2020年代的故事线

这张双人海报好有CP感！看完预告影片更加期待首播的到来～

将於本月（10月）31日首播的KBS 2TV新水木剧（周三、四）《谢幕：树立而死》，描述韩国知名连锁酒店「乐园酒店」的创始人兼总裁「慈金顺」（原籍为朝鲜人，现年已经90多岁，由高斗心饰演），在20多岁时经历战争，从朝鲜逃往韩国躲避战争的期间，与丈夫、 孩子走散，多年过去却始终没有朝鲜家人的消息。年事已高的她不幸罹癌，希望离开人世前能与失散的家人团聚。而有一个男人，决定假扮成慈金顺的孙子，完成奶奶的心愿，由此展开一段动人的故事。

在首波预告中，可以看到姜河那与河智苑「一人分饰二角」：1950年代，河智苑饰演年轻时的慈金顺、姜河那饰演慈金顺的丈夫；2020年代，河智苑饰演慈金顺的孙女朴世妍，姜河那饰演无名话剧演员刘在宪。



官方也公开姜河那与河智苑的双人海报：朴世妍与刘在宪因为慈金顺奶奶而相遇、互相有著好感。但随著他们身处的情况和情境，会感受到很大的情感背离。虽然有著混乱的情绪，两人的依恋眼神，及甜蜜笑容包含在海报之中，两人的感情会何去何从呢？

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