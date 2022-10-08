「本尊」和「分身」合体！《语意错误》「双朴CP」获「2022 APAN」最佳情侣奖，朴栖含再次感谢粉丝们的爱戴

「本尊」还是比「分身」再高大一点！（笑）

今年（2022年）改编自同名网路小说、由朴栖含&朴宰灿主演的《语意错误》，因为两人的默契和化学反应，不只在韩国本土，海外也获得广大人气。上月底（8月），更推出电影版通过大萤幕与观众们见面。

在上月底举行的「2022 APAN」中，朴栖含与朴宰灿以《语意错误》获得「最佳情侣奖」。由於朴栖含目前以社会服务要员的身份履行国防义务，无法亲自到场领奖，官方以剧中「张宰英」的照片制作「等身立牌」，让「双朴CP」合体。

朴宰灿在颁奖典礼上帮忙转述朴栖含的获奖感言，而两位演员均表示，会一辈子以「最佳朋友」相处，并感谢粉丝们的支持与喜爱。下台前，朴宰灿还不忘把朴栖含的立牌带走，模样超级可爱。









昨晚（7日），朴栖含通过个人Instagram分享数张照片，原来他和自己的「分身」见到面了。朴栖含再次感谢粉丝们的爱戴，而「本尊」与「分身」的合照，也引发讨论。虽然是「等身立牌」，但本人感觉比分身高大，甚至要比身后的门窗更高、更大了！（朴栖含身高193公分）希望朴栖含一退伍，可以迅速地进行《语意错误2》的拍摄…（祈祷）

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