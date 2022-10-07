新角色李尚熙&朴素珍登場！《爭鋒相辯》所有案件終於串聯，李奎炯的嫌疑只增不減（EP.5-6）

第6集尾聲看了好難過啊！

Disney+《爭鋒相辯》本週播出了第5、第6集，幾位重要人物新登場，而所有案件也終於串聯，包括圍繞著張山的連環命案，還有盧昔意在淨夏地方接手的案子……

首先，這兩集出現了5位新人物，分別是《20世紀少男少女》李尚熙飾演的廣搜隊警衛「鄭景珍」、《流星》演員兼 女團Girl’s Day成員朴素珍飾演的張基道與吳荷蘭女兒「張李然」、首爾警察局局長「全在浩」、育幼院院長「朴康日」，以及盧昔意的父親「盧有哲」，各自可能都扮演著推動劇情發展的重要地位。



兩集下來重要劇情進展，即第5集尾聲朴康日遇害，第6集尾聲暗示下個受害者就是全在浩，圍繞著樟山的連環命案仍持續發生中……部分案子在鄭景珍的搜查下，幾乎認定左時白有所嫌疑，連盧昔意都擔心自己替左時白做了不在場證明是否有誤。

鄭景珍不僅發現左時白在曹賢植身亡前一個月便開始跟蹤他，還發現左時白自告奮勇接下了幾樁和命案受害者相關的案子，為了避嫌又將案子給盧昔意辯護，推演出左時白可能在策畫什麼大計的過程利用了盧昔意。



鄭景珍不知道，但觀眾知道的是，左時白確實追蹤了命案被害人好一陣子了，所用的橘色尼龍繩、所戴的手錶都和凶手符合。不過，餃子店的員工也擁有同款尼龍繩、也有過被害人遭遇的水刑經歷，盧昔意爸爸盧有哲也密切追蹤著張山相關人物。



盧昔意恐怕和這些事情也脫離不了關係，她現在的委託人崔允貞，就是8年前全在浩傷害的女警，盧昔意發現自己就是8年前讓全在浩脫罪的其中一人……同時間，全在浩將成為最新受害者。



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