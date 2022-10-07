新角色李尚熙&朴素珍登场！《争锋相辩》所有案件终於串联，李奎炯的嫌疑只增不减（EP.5-6）

第6集尾声看了好难过啊！

Disney+《争锋相辩》本周播出了第5、第6集，几位重要人物新登场，而所有案件也终於串联，包括围绕著张山的连环命案，还有卢昔意在净夏地方接手的案子……

首先，这两集出现了5位新人物，分别是《20世纪少男少女》李尚熙饰演的广搜队警卫「郑景珍」、《流星》演员兼 女团Girl’s Day成员朴素珍饰演的张基道与吴荷兰女儿「张李然」、首尔警察局局长「全在浩」、育幼院院长「朴康日」，以及卢昔意的父亲「卢有哲」，各自可能都扮演著推动剧情发展的重要地位。



两集下来重要剧情进展，即第5集尾声朴康日遇害，第6集尾声暗示下个受害者就是全在浩，围绕著樟山的连环命案仍持续发生中……部分案子在郑景珍的搜查下，几乎认定左时白有所嫌疑，连卢昔意都担心自己替左时白做了不在场证明是否有误。

郑景珍不仅发现左时白在曹贤植身亡前一个月便开始跟踪他，还发现左时白自告奋勇接下了几桩和命案受害者相关的案子，为了避嫌又将案子给卢昔意辩护，推演出左时白可能在策画什么大计的过程利用了卢昔意。



郑景珍不知道，但观众知道的是，左时白确实追踪了命案被害人好一阵子了，所用的橘色尼龙绳、所戴的手表都和凶手符合。不过，饺子店的员工也拥有同款尼龙绳、也有过被害人遭遇的水刑经历，卢昔意爸爸卢有哲也密切追踪著张山相关人物。



卢昔意恐怕和这些事情也脱离不了关系，她现在的委托人崔允贞，就是8年前全在浩伤害的女警，卢昔意发现自己就是8年前让全在浩脱罪的其中一人……同时间，全在浩将成为最新受害者。



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