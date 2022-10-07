Disney+韓綜《粉紅謊言》4大話題！出演者顏值超高、職業勁爆，進展神速讓希澈驚：「是不是要改19禁？」

《粉紅謊言》為Disney+推出的首部戀愛實境節目，由《換乘戀愛》製作團隊製作，搶攻這一波戀愛綜藝的熱潮！《粉紅謊言》由Super Junior 成員金希澈、李先彬、宋元錫和YouTuber 「RalRal」共同主持，出演者4男3女在相處過程中尋找愛情，特別的是，每個人「各自撒了一個謊」，而且在相處過程中不能透露自己究竟說了什麼謊⋯⋯出演者的謊言意外讓人心痛，但愛情的火花也很迅速地點燃，有故事又有激情（？）的戀愛實境節目，簡直比韓劇還好看啊！



1.主持群的解說太好笑！希澈看出演者談戀愛...直言：「讓人嫉妒」



《粉紅謊言》由金希澈、李先彬、宋元錫、RalRal共同主持，希澈直話直說又一針見血的評論太爆笑，還直說自己對女出演者似乎有些心動（笑）。看到出演者從第一天入住就擦出許多愛情火花，讓希澈表示「很嫉妒」，看到出演者初次約會就牽手，進度超神速，更讓主持群大喊：「這樣是ok的嗎？該不會第三集開始就要變成19禁了吧？」



2.出演者顏值天花板，職業包括CEO、老師等，全是菁英！



《粉紅謊言》出演者一登場就很吸睛，因為男俊女美，氣質超好！公開職業後，才發現每個人不只有顏還有腦，男出演者的職業為娛樂公司CEO、小學體育老師、三星集團研究員、婚紗公司CEO；女主演者的職業為品牌行銷、自己開立蠟燭工坊、時尚產業實習生，在各自領域發光發熱，都非常有魅力呢！

3.成人片演員？經濟壓力？出演者的「謊言」讓人心痛



參與者在同一個屋簷下一起生活，但各自抱著「一個謊言」，這個謊言都曾是他們愛情路上的絆腳石。其中有兩位出演者已經公開謊言內容，女出演者荷妮曾經為成人片演員，雖然夢想成為演員，但當時沒有經紀人的她，接下了幾部尺度大膽的電影，雖然讓她收穫人氣，但各式各樣的異樣眼光與騷擾，讓她承受了很大的壓力，後來她刪光了社群帳號，獨自開立蠟燭工坊，戀愛已經空窗6年，卻遲遲無法走出成人片的過去。



男出演者巴凜，職業為三星集團研究員，公開職業時讓所有出演者都嚇到，既是學霸又是高薪職業！但巴凜公開謊言時說到，自己50%以上的薪水都必須負擔家計，自己使用的部分只有不到20%，家境清寒的他，從小就認知到必須要靠「學習」才能過上好生活，加上需要領獎學金，所以學生時代幾乎拼盡一切的讀書。巴凜希望交往的對象可以理解他的經濟情況，但現實卻總是殘酷。



4.成人的戀愛！第二天就牽手，超高速進展！



出演者體育老師燦率，和時尚產業實習生多海，兩人從一開始就相當合得來，喜歡互相鬥嘴、愛開玩笑，加上個性直話直說，不拐彎抹角，讓兩人進展神速！到遊樂園約會時，在玩遊樂器材期間自然而然就牽手，話語之間直接透露好感，也有許多肢體接觸，會不會真如希澈所言：「第三集開始變成19禁？」這對CP的發展真的很讓人期待啊！



《粉紅謊言》出演者的好感度都很高，直來直往，不會遮遮掩掩，每一位出演者之間的火花也很強烈！相比《換乘戀愛2》和前任剪不斷、理還亂，喜歡「往前看」的朋友，就非常強烈推薦追《粉紅謊言》！（笑）

【Disney+獨家播出】《粉紅謊言》每週三15:00上架新集數

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