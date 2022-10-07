[無雷]《政客誠實中2》羅美蘭重回政壇還想選總統！超直白竟讓從政之路更露曙光

10月7日在台上映的《政客誠實中2》由原班人馬羅美蘭＋金武烈＋尹敬浩再度攜手演出，本集更加入了帥氣尹斗俊以及徐賢宇、朴真珠，讓羅美蘭的從政之路如虎添翼？還是反而跌落神壇？

《政客誠實中2》將再度讓大家見識到「只能說實話」的窘境，喜劇女王羅美蘭繼第一集後再度帶來更升級的笑料。劇情的一開始也讓大家回憶一下第一集的結局，競選首爾市長的朱尚淑（羅美蘭飾）鬧出一連串風波而最終落選，也讓她回到漁港邊的小村老家過著簡樸生活。她的得力幕僚助手希哲（金武烈飾）也只能靠代駕打打零工勉強度日，雖然尋求回到政壇的機會，但卻沒有任何黨派願意支持。



不過竟然因為某日她入水救了一位民眾，重新獲得媒體關注，朱尚淑也好好抓住了這個機會，這次挑戰的職位是「道知事」，管理整個江原道。這次加入了建設局長徐賢宇以及惹人厭小姑朴真珠，朱尚淑於公於私都面臨更多挑戰。從一開始有些摸不著頭緒飽受批評，到後來開始得心應手評比得高分，朱尚淑找回了以前從政的感覺，甚至還覺得自己能夠一路前進青瓦台成為女總統！



為什麼說是升級版的笑料呢？在發生了某件意外事故後，她卻突然又像之前受到奶奶許願那樣，說話再也不加修飾，但因為她已經不是第一次經歷這些事情，在這些窘境即將發生的狀況下，朱尚淑自有各類妙招讓自己度過危機，但她卻沒想到助理希哲也和她一起中了詛咒！只是這次還牽涉到了北韓與青瓦台！



這一次朱尚淑從平凡市民再度闖入政壇，聲勢扶搖直上之後卻開始又露出了政客的本性與野心，雖然努力控制自己的嘴巴，但似乎還是讓自己頻頻出糗，最終她也回歸初心，以大眾利益為優先而幹了一件大事！本次朱尚淑與希哲面臨危機時，總有老公尹敬浩前來搭救，小姑朴真珠雖然個性機車，但在關鍵時刻竟然也神來一筆！《政客誠實中2》刺激大家的誠實細胞！10月7日全台上映。



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