神童看到益智猜謎遊戲裡的SJ圖片時，表情超搞笑：13個人，就我不一樣XD

Super Junior因為有了神童的「龐大」存在，而非常好認！

神童在隊內是一個特別的存在，從SJ出道開始他就因為身材不如其他成員高挑瘦削而被詬病，但真正認識到他的舞技之後，沒有人不被他折服，絕對是一個「靈活的胖子」。 前幾年神童又積極減肥，瘦下去的他顏值直逼東海（笑），還被粉絲調侃隊內顏值排名要重新改變了。



順利瘦身31kg之後，神童做客了廣播節目，和主持人張聖圭暢聊。 而最近相關影片再次被翻出，因為神童的表情太搞笑而重回熱搜。 節目中，神童提到了前幾年風靡的遊戲《Catch Mind》，這是一款益智猜謎遊戲，A畫出圖之後讓其他人猜，看誰先猜對。



神童說到曾經有人用線條畫畫了Super Junior 13人，其中12人都是細長的線條，最後一個人畫得胖胖的，讓人一下子就猜到了是SJ。 接著節目組亮出了相關圖片，神童看了一眼之後先是說「哎喲，好傷心哦」，之後臉色變得嚴肅起來，不知道他此時的內心OS是否是「13個人，就我不一樣」，哈哈哈哈哈哈哈哈！！



之前「畢加索」東海也畫過成員們的肖像，由於畫風過於抽象，被藝聲吐槽根本分不清誰是誰，只有神童指了指畫中胖乎乎的人形表示：「這肯定是我！」



神童啊，SJ不能沒有你！

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