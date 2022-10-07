《劉QUIZ》預告：蘇志燮久違出現在綜藝上！節目重現《對不起，我愛你》經典臺詞，讓劉在錫超心動♥

「大蘇」好久不見～好奇他會在《劉QUIZ》分享那些故事呢！

蘇志燮於今年（2022年）主演MBC電視劇《醫法刑事》，以及先後有兩部電影《外星＋人》、《自白》上映，最近還出演tvN綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目預計於下週三（12日）播出。

在預告影片裡，可以看到蘇志燮戴著黑框眼鏡，並把瀏海往後梳，看起來格外精神。從浪漫片到黑色電影等多樣題材都做得很好的他，有著「千面演員」之稱。劉在錫幫觀眾們「謀福利」，讓蘇志燮重現韓劇《對不起，我愛你》的經典臺詞：「你要吃飯，還是要和我去死？」雖然本人有點尷尬，但劉在錫可是「小鹿亂撞」呢！（笑）

預告中還提到，只要是蘇志燮喜歡的事情，他就會去做，光是嘻哈專輯就出了9張。而關於「魔術師穿著」，堪稱是蘇志燮的「黑歷史」之一，越是聊下去，越是可以看到蘇志燮滿頭大汗的模樣XD他自我解嘲：「鴿子提到很多次，還有手上滿滿的撲克牌」

約一個星期前，蘇志燮就在個人Instagram分享「魔法蘇」的照片，配文是：「你為什麼這樣」，很是呼應《劉QUIZ》的內容。他在某個採訪提到自己開通個人Instagram的原因：雖然很感謝粉絲們的支持，但自己沉默、寡言、無趣，加上疫情的關係與大家見面的次數少之又少，所以覺得該做些什麼。雖然不太會用SNS，但為了和粉絲們交流還是開通了。不會上傳帥氣的照片，會分享一些可以一起笑的圖片。

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