[无雷]《政客诚实中2》罗美兰重回政坛还想选总统！超直白竟让从政之路更露曙光

10月7日在台上映的《政客诚实中2》由原班人马罗美兰＋金武烈＋尹敬浩再度携手演出，本集更加入了帅气尹斗俊以及徐贤宇、朴真珠，让罗美兰的从政之路如虎添翼？还是反而跌落神坛？

《政客诚实中2》将再度让大家见识到「只能说实话」的窘境，喜剧女王罗美兰继第一集后再度带来更升级的笑料。剧情的一开始也让大家回忆一下第一集的结局，竞选首尔市长的朱尚淑（罗美兰饰）闹出一连串风波而最终落选，也让她回到渔港边的小村老家过著简朴生活。她的得力幕僚助手希哲（金武烈饰）也只能靠代驾打打零工勉强度日，虽然寻求回到政坛的机会，但却没有任何党派愿意支持。



不过竟然因为某日她入水救了一位民众，重新获得媒体关注，朱尚淑也好好抓住了这个机会，这次挑战的职位是「道知事」，管理整个江原道。这次加入了建设局长徐贤宇以及惹人厌小姑朴真珠，朱尚淑於公於私都面临更多挑战。从一开始有些摸不著头绪饱受批评，到后来开始得心应手评比得高分，朱尚淑找回了以前从政的感觉，甚至还觉得自己能够一路前进青瓦台成为女总统！



为什么说是升级版的笑料呢？在发生了某件意外事故后，她却突然又像之前受到奶奶许愿那样，说话再也不加修饰，但因为她已经不是第一次经历这些事情，在这些窘境即将发生的状况下，朱尚淑自有各类妙招让自己度过危机，但她却没想到助理希哲也和她一起中了诅咒！只是这次还牵涉到了北韩与青瓦台！



这一次朱尚淑从平凡市民再度闯入政坛，声势扶摇直上之后却开始又露出了政客的本性与野心，虽然努力控制自己的嘴巴，但似乎还是让自己频频出糗，最终她也回归初心，以大众利益为优先而干了一件大事！本次朱尚淑与希哲面临危机时，总有老公尹敬浩前来搭救，小姑朴真珠虽然个性机车，但在关键时刻竟然也神来一笔！《政客诚实中2》刺激大家的诚实细胞！10月7日全台上映。



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