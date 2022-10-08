超巨大行李箱是怎麼回事？NCT 127前往美國，龐大行李讓網友笑說：是不是要在那裡住很久～XD

這個行李拖得動嗎？

NCT 127這次帶著新作品又再度前往美國、為海外粉絲帶福利！這次進攻美國舉行巡演，不知道當地粉絲多興奮！



今年NCT 127一直往外跑，先前還去日本、馬尼拉等地表演，在當地閒逛的時間也不閒著，團員拍了旅行Vlog，跟粉絲分享各自在外地旅行的種種，親民又可愛。前不久團隊還一同慶祝6周年紀念，哥弟互動讓粉絲覺得超搞笑～



而在國內的音樂節目打歌期後，近日他們踏上了美國展開巡演，還將登上知名老牌節目《Good Morning America》表演。上次在該節目上表演《Superhuman》，此次將帶來新歌舞台《2 Baddies》，該作品發行首週銷量已破百萬，此外還將在紐約的時代廣場登台～



但此趟旅程中引起關注的，卻是他們大到驚人的行李尺寸。這次在機場準備出發的他們，每個人的行李箱都巨大到不可思議，看起來超重拖不動！看到的網友也超疑惑，他們是準備移民嗎？為什麼看起來像把家當都帶上了？而且不只一個，還動員數個行李箱！你們還有要回韓國對吧？XD



NCT 127's luggage size is practically my entire house packed pic.twitter.com/7XqFIotPr6 October 4, 2022

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