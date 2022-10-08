超巨大行李箱是怎么回事？NCT 127前往美国，庞大行李让网友笑说：是不是要在那里住很久～XD

这个行李拖得动吗？

NCT 127这次带著新作品又再度前往美国、为海外粉丝带福利！这次进攻美国举行巡演，不知道当地粉丝多兴奋！



今年NCT 127一直往外跑，先前还去日本、马尼拉等地表演，在当地闲逛的时间也不闲著，团员拍了旅行Vlog，跟粉丝分享各自在外地旅行的种种，亲民又可爱。前不久团队还一同庆祝6周年纪念，哥弟互动让粉丝觉得超搞笑～



而在国内的音乐节目打歌期后，近日他们踏上了美国展开巡演，还将登上知名老牌节目《Good Morning America》表演。上次在该节目上表演《Superhuman》，此次将带来新歌舞台《2 Baddies》，该作品发行首周销量已破百万，此外还将在纽约的时代广场登台～



但此趟旅程中引起关注的，却是他们大到惊人的行李尺寸。这次在机场准备出发的他们，每个人的行李箱都巨大到不可思议，看起来超重拖不动！看到的网友也超疑惑，他们是准备移民吗？为什么看起来像把家当都带上了？而且不只一个，还动员数个行李箱！你们还有要回韩国对吧？XD



NCT 127's luggage size is practically my entire house packed pic.twitter.com/7XqFIotPr6 October 4, 2022

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