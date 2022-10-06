男神们都聚集在这！电影《分贝》预告曝光：李钟硕再次演反派，还有金来沅＆车银优可以看！

电影《分贝》（데시벨）由金来沅、李钟硕、郑尚勋、朴秉恩、车银优等人主演，是一部城市恐怖动作片。

讲述一名恐怖分子试图用对声音有反应的特殊炸弹占领市中心，他的目标是海军副舰长出身的男子，在市中心展开为期半天恐怖袭击的故事。确定在11月16日於韩国上映，今日（6日）公开海报和预告。



公开的海报中，在大规模的足球场发生爆炸瞬间，预告将在市中心展开的规模巨大的恐怖袭击。观众挤满了赛场，不断涌出的火花和烟雾，加上「噪音变大的瞬间就会爆发」的字，也让人对无法预测的故事更加好奇。



预告以市中心恐怖场面开始，「这是对声音有反应的声音炸弹，超过100分贝就会爆炸」电话中的声音和接连出现的大规模足球竞技场、水上公园等人满爲患的场所，暗示将发生压倒性的恐怖事件，使紧张感达到高潮。



成爲恐怖袭击目标的前海军副舰长「金来沅」在市中心各处徘徊，展现激烈的动作戏；在恐怖攻击现场乱七八糟的场面背后露面的炸弹设计者、门萨出身的海军大尉「李钟硕」冷冰冰的表情给人留下了深刻的印象。 与恐怖事件同行的独家采访记者「郑尚勋」、军事安保支援司令部要员「朴秉恩」、海军潜水艇音响探测副士官「车银优」等围绕城市恐怖事件的各种角色的登场，预示著紧追不舍的故事展开。



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