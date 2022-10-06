香港ELF等了3年...终於！Super Junior宣布11月会来港演出！

香港的ELF！！！！！！！准备好你们的尖叫声了吗？

早前，消息指SUPER SHOW有「香港站」三个字一出，ELF已经为之疯狂，不停网上搜寻，究竟哪里可以买票。今日主办单位寰亚娱乐宣布《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》，将於2022年11月19日及20日在亚洲国际博览馆Arena举行，共演两场！门票10月17日至19日东亚银行信用卡优先订票，10月20日起快达票公开发售。



自2008年以来14年，在全球 30 多个城市举办了150多次，累计观众人数超过 200 万的“SUPER SHOW”，今年迎来庆祝第九回，《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9:ROAD》演唱会，七月中已於韩国启动，在首尔蚕室室内体育馆举行了三场演出，盛况空前，热烈万分，口碑载道。



这次庆祝第九回，SUPER SHOW的整个演出rundown通过一场融合了音乐、表演、化学和VCR所有元素的音乐会，加上华丽的舞台，令人目不暇给，演唱会主打歌“Mango” 在舞台上第一次演出，SUPER JUNIOR更是连MV中的服装原样带来台上，让歌迷超兴奋！他们演绎了《DEVIL》、《BLACK SUIT 》、《SORRY SORRY》等热门歌曲，带来丰富的快感。27首歌曲填满了演出时间，个骚破例唱足 3小时30 分钟！香港站歌迷期待啦！保证你们会大叫满足！



《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》

日期: 2022年11月19日(晚上7时) 及11月20日(晚上5时)

地点: 亚洲国际博览馆Arena

票价: HK$1880 / HK$1380 / HK$980

(演出成员名单为LEETEUK利特，YESUNG艺声，SHINDONG神童，EUNHYUK银赫，DONGHAE东海，SIWON始源，KYUHYUN圭贤及RYEOWOOK厉旭)

*(主办机构有权增加、删减或更改SUPER JUNIOR演出成员名单，售出门票一概不可退换)

东亚银行信用卡客户优先订票：

优先订票日期: 2022年10月17日(上午10时) 至10月19日 (晚上11时59分)

优先订票渠道：www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手机应用程式

快达票公开发售：

发售日期: 2022年10月20日 (上午10时)

购票热线: (852) 31 288 288 (上午10时至晚上8时)

购票网址: www.hkticketing.com

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