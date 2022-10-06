從員工名稱「白馬帥」「胃腸病」「整型美」開始搞笑！由郭東延主演的《高斯電子公司》真的是名符其實一場大混亂！

上週開播的《高斯電子公司》由人氣漫畫改編，劇情超級無厘頭還充滿很多韓文諧音梗，其實從劇名到角色名稱都藏有雙面搞笑意味，大家先從這裡開始切入吧！

＃高斯電子

這家公司的名稱就開始搞笑，雖然韓語拼音寫著「가우스」，但似乎可以想像到是諧音「카오스」，意味著一場前所未有的大混亂。



＃李相植（郭東延飾）

男主角郭東延的名字李相植，在本劇一開始他就說明了後兩字「상식」跟韓文中的「常識」同音，說媽媽期許他就像常識這樣的生活，但他所認知的常識好像跟大家的不太一樣？從他剪輯的無厘頭影片甚至暗示公司長官是親日派，為公司與自己帶來了前所未有的災難。



＃魏長兵＋車哇哇

郭東延介紹自己營銷三組無時無刻都帶著微笑（其實電腦是在打電動的畫面）的主管魏長兵，韓文寫法「위장병」其實還可以被翻譯為「胃腸病」，不知道他是否真的有腸胃方面的問題？車哇哇「차와와」則是本身就是一個很怪異的名字，常被人不小心打字錯誤寫成「치와와」吉娃娃。

＃奇城南＋金文鶴

這也是看似一個平凡無奇的名字，「기성남」從前兩個字可以解讀為韓國人目前稱老一輩的人叫做「기성세대（既成世代）」，所以他的行為即代表老一輩的人，很愛A走公司資源，拿免費三合一咖啡回家喝。而嘴巴說不喜歡阿諛奉承，自己卻狗腿到了極點的金文鶴，名字後兩字「문학」也可翻譯為文學，曾夢想成為一個小說家，非常有文學素養。



＃建江美＋成賢美

營銷三部除了女主角車娜萊以外的兩位美女，其中一位「建江美」常常在酒後斷片，並設定為鉛球選手出身，擁有超大食量，「建江美」韓語原名其實「건강미」有著「健康美」的意義。另一位長髮美女「成賢美」面無表情時非常嚇人，她的名字「성형미」其實也能被翻譯為「整型美」，也許暗示她是人工美女。

＃白馬帥（裴賢聖飾）

最搞笑的就是這位財閥二世，隨身攜帶金湯匙與金吸管吃飯，還搭專機跳降落傘來上班的白馬帥，韓文原名「백마탄」，應該是所謂「騎著白馬的人」（백마 탄 사람），雖然說想要從新進社員做起，但他卻以富家子的視角來看待公司所有一切。



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