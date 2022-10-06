从员工名称「白马帅」「胃肠病」「整型美」开始搞笑！由郭东延主演的《高斯电子公司》真的是名符其实一场大混乱！

上周开播的《高斯电子公司》由人气漫画改编，剧情超级无厘头还充满很多韩文谐音梗，其实从剧名到角色名称都藏有双面搞笑意味，大家先从这里开始切入吧！

＃高斯电子

这家公司的名称就开始搞笑，虽然韩语拼音写著「가우스」，但似乎可以想像到是谐音「카오스」，意味著一场前所未有的大混乱。



＃李相植（郭东延饰）

男主角郭东延的名字李相植，在本剧一开始他就说明了后两字「상식」跟韩文中的「常识」同音，说妈妈期许他就像常识这样的生活，但他所认知的常识好像跟大家的不太一样？从他剪辑的无厘头影片甚至暗示公司长官是亲日派，为公司与自己带来了前所未有的灾难。



＃魏长兵＋车哇哇

郭东延介绍自己营销三组无时无刻都带著微笑（其实电脑是在打电动的画面）的主管魏长兵，韩文写法「위장병」其实还可以被翻译为「胃肠病」，不知道他是否真的有肠胃方面的问题？车哇哇「차와와」则是本身就是一个很怪异的名字，常被人不小心打字错误写成「치와와」吉娃娃。

＃奇城南＋金文鹤

这也是看似一个平凡无奇的名字，「기성남」从前两个字可以解读为韩国人目前称老一辈的人叫做「기성세대（既成世代）」，所以他的行为即代表老一辈的人，很爱A走公司资源，拿免费三合一咖啡回家喝。而嘴巴说不喜欢阿谀奉承，自己却狗腿到了极点的金文鹤，名字后两字「문학」也可翻译为文学，曾梦想成为一个小说家，非常有文学素养。



＃建江美＋成贤美

营销三部除了女主角车娜莱以外的两位美女，其中一位「建江美」常常在酒后断片，并设定为铅球选手出身，拥有超大食量，「建江美」韩语原名其实「건강미」有著「健康美」的意义。另一位长发美女「成贤美」面无表情时非常吓人，她的名字「성형미」其实也能被翻译为「整型美」，也许暗示她是人工美女。

＃白马帅（裴贤圣饰）

最搞笑的就是这位财阀二世，随身携带金汤匙与金吸管吃饭，还搭专机跳降落伞来上班的白马帅，韩文原名「백마탄」，应该是所谓「骑著白马的人」（백마 탄 사람），虽然说想要从新进社员做起，但他却以富家子的视角来看待公司所有一切。



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