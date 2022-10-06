秀智開Youtube頻道煩惱取名，明星好友給的命名意見都超怪！新片vlog去瑞典火車旅行～

秀智有沒有採用大家的命名意見呢？

偶像轉往戲劇界發展時，總會歷經無數磨難，但秀智還是這樣撐下來了。以團體 Miss A 出道，清純完美的外貌深獲韓國民眾喜愛，兼具歌唱、舞蹈實力，還曾發行單曲、同時跨足戲劇界，後因電影《初戀築夢101》中清新善良的學生形象，而被譽為「國民初戀」，清秀姣好的外表加上純真形象，持續擄獲大眾的心。



近年秀智積極挑戰各類型角色，挑戰自己跳脫原有框架。今年帶來全新戲劇《安娜》，在裡面飾演一個偷走別人身分的女子，新鮮的劇情設定、加上細膩的演技詮釋，皆展現秀智不同凡響的魅力，也讓觀眾十分入迷。



而上月底秀智在 IG 表示要開 Youtube 頻道，正苦惱要取什麼名字、於是發文請大家給點建議，下方引出超多明星好友紛紛搶著命名，但仔細看發現大家的取名意見...都很有創意呢！歌手宣美、Babylon都出沒，演員李東輝甚至說叫：秀智對吧？（韓文音譯：Suzy maji？)



秀智近日也真的開通個人頻道了～但沒有採用好友取名建議 XD 日前發出影片vlog，紀錄在瑞典搭火車旅行的點滴，悠閒輕鬆的氛圍，配上秀智的絕世美顏，真是一大享受～趕快按下訂閱吧！



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞