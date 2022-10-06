Super M突發出慶祝三周年消息，粉絲感動大叫：以為要解散了～仍期待看到他們啊！

真的很久沒看到Super M！

2019年 SM 娛樂推出 Super M，聚集了各組合中的 ACE ，由 EXO 成員伯賢、KAI、SHINee成員泰民、NCT 泰容、TEN、Lucas 組成，還被稱為 「Kpop Avengers」！出道消息一發布，各方粉絲馬上聚集起來歡呼，出道曲《Jopping》的發布記者會上，現場人山人海、盛況空前！當時在美國巡演還上了各大脫口秀節目打歌，頻道裡也留下美國行紀錄片，一出道就已奪下驚人成績、佔據排行榜高位。



而後隨著團員伯賢、泰民入伍當兵，在歌曲《WE DO》發行後大家也各自回歸原團體。在這首大家造型青春減齡，充滿活力的旋律讓人忍不住想跟著起舞！



沒想到後來爆出團員 Lucas 醜聞，不只韓國網民，也有中國粉絲失望退坑了，但歐美粉絲顯然不介意，大多還是期待他回歸、繼續正常活動，公司也一直未進一步表示去留。Lucas 最近的動態停留在個人 IG 發文，大家多認為這是復出前試水溫的舉動，而各方對此反應也十分兩極。



Lucas 所屬的原團體 WAY V 也是到近期才漸有團體活動安排，今年也有出席SM 家族演唱會表演，讓粉絲表示好想念他們的舞台！



而就在大家疑惑 Super M 將何去何從、會不會就此沉寂時，昨晚突然在社群發布消息，慶祝出道 3 周年～短時間內粉絲都湧入留言，表示真的很想念 Super M！一度擔心等不到他們回歸，但看到貼文讓粉絲感到又驚又喜！



不只有慶祝周年貼文，Youtube頻道也放上出道曲《Jopping》的舞蹈版本，看完只有WOW！不愧是全員ACE！每個舞步跟成員都讓人看到目瞪口呆



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