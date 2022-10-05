2代團和5代團美貌擔當同框，美麗暴擊！潤娥X張員瑛，雙倍的漂亮

2代團和5代團美貌擔當同框，美麗暴擊！潤娥X張員瑛，雙倍的漂亮

明星   2022年10月5日   星期三09:52   Tracy  

（封面圖源：IG@for_everyoung10、yoona__lim）

少女時代潤娥和IVE張員瑛，都是隊內美貌擔當的兩人同框，這畫面也太美好了吧！

法國巴黎時裝周正在舉行，不少韓國明星應邀出席，潤娥和張員瑛就一同參加了MIUMIU的活動。 潤娥的造型讓人眼前一亮，先是換上了空氣短劉海，讓整體造型輕盈蓬鬆，減齡感十足。 灰色長風衣內搭紅色針織衫，瞬間帶來驚豔的美感。 尤其是白色長筒襪更是造型的點睛之筆，潤娥整個人的狀態也非常不錯，顏值戰勝一切，滿屏都是大長腿。

張員瑛的看秀Look也值得一看，針織衫配上牛仔熱褲，露出苗條的身材，那頭烏亮柔順的黑長直聽話地落在身後，全身上下只有黑、白、棕、丹寧等4色，簡簡單單的色彩穿出天生女主角的感覺，大展她本人的矜貴千金風。

潤娥和張員瑛作為K-POP界二代團與五代團的美貌C位，本次同框引來無數粉絲與網友的圍觀和討論，眾人紛紛評論：「美麗暴擊」、「漂亮雙倍」、「美女的旁邊還是美女」、「眼球淨化」等。

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