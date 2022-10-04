少女時代Tiffany擔任MC在雨中主持：敬業笑容＋90度鞠躬贏得稱讚！

Tiffany無論是唱歌還是主持，都是全力以赴！

少女時代出道多年，成員們對待舞台的敬業態度多年來一直如此。而 Tiffany 在今年 Kpop 演唱會上擔任主持人的表現，獲得網友一片盛讚。



先前在韓國論壇曾流傳 Tiffany 是如何走到現在地位的文章，在與 SM 解約之後雖然仍是少女時代成員，但轉為主要以在美國個人 SOLO 為主，即使已經是「韓流女帝」的地位，也不惜從頭開始。從過去看到現在就能明白，Tiffany 對待任何事物都非常努力，而且從沒間斷過。



作為這次演唱會的 MC，Tiffany 和 THE BOYZ 成員賢在搭檔主持，兩人表現可圈可點，有禮可愛的前後輩互動讓大家都融化～



Tiffany 請賢在唱請夏的歌《已經12點》，賢在乖乖照做後，唱完還跟大家道歉 XD 讓台下尖叫連連！



身為後輩的賢在，一直注意Tiffany的步伐，還請她先走自己再跟著，Tiffany也以可愛的笑眼回應。



當天因天氣不佳，活動時還下起了滂沱大雨，許多粉絲在雨中穿起雨衣撐著傘。縱然老天沒有賜予好天氣，Tiffany仍努力主持，在台上也持續用熱力笑容感染現場，照片釋出後讓網友都大讚超敬業，還送上90度鞠躬，謙虛態度獲得許多稱讚！



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