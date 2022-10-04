少女时代Tiffany担任MC在雨中主持：敬业笑容＋90度鞠躬赢得称赞！

Tiffany无论是唱歌还是主持，都是全力以赴！

少女时代出道多年，成员们对待舞台的敬业态度多年来一直如此。而 Tiffany 在今年 Kpop 演唱会上担任主持人的表现，获得网友一片盛赞。



先前在韩国论坛曾流传 Tiffany 是如何走到现在地位的文章，在与 SM 解约之后虽然仍是少女时代成员，但转为主要以在美国个人 SOLO 为主，即使已经是「韩流女帝」的地位，也不惜从头开始。从过去看到现在就能明白，Tiffany 对待任何事物都非常努力，而且从没间断过。



作为这次演唱会的 MC，Tiffany 和 THE BOYZ 成员贤在搭档主持，两人表现可圈可点，有礼可爱的前后辈互动让大家都融化～



Tiffany 请贤在唱请夏的歌《已经12点》，贤在乖乖照做后，唱完还跟大家道歉 XD 让台下尖叫连连！



身为后辈的贤在，一直注意Tiffany的步伐，还请她先走自己再跟著，Tiffany也以可爱的笑眼回应。



当天因天气不佳，活动时还下起了滂沱大雨，许多粉丝在雨中穿起雨衣撑著伞。纵然老天没有赐予好天气，Tiffany仍努力主持，在台上也持续用热力笑容感染现场，照片释出后让网友都大赞超敬业，还送上90度鞠躬，谦虚态度获得许多称赞！



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